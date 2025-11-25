Rút ngắn thời gian sửa chữa sân bay Liên Khương

Chiều 25-11, UBND tỉnh Lâm Đồng họp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam để thống nhất phương hướng nâng cấp, sửa chữa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương).

Hiện trạng đường cất hạ cánh sân bay Liên Khương

Theo đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sau khi rà soát công tác chuẩn bị và khảo sát thực tế, dự kiến đóng cửa và tiến hành nâng cấp sửa chữa sân bay Liên Khương từ ngày 4-3-2026. Thời gian thi công kéo dài trong 4 tháng.

Sau đó, tại sân bay sẽ bay hiệu chuẩn, chậm nhất ngày 25-8-2026 hoàn thành nâng cấp để có thể khai thác bay trở lại bình thường.

ACV cho biết thêm, sẽ cố gắng rút ngắn nhất có thể thời gian thi công để đưa sân bay vào khai thác sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Được biết, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Liên Khương có tổng vốn xây dựng 966,8 tỷ đồng, sẽ thay thế toàn bộ bề mặt đường băng dài 3.250m, rộng 45m. Đồng thời sửa chữa đường lăn, hệ thống thoát nước, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đảm bảo hoạt động bay, xây dựng bệ móng thiết bị phục vụ hoạt động bay…

Mặt bằng quy hoạch Sân bay Liên Khương

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ACV tiến hành các khâu chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau khi lựa chọn được nhà thầu xây lắp, giám sát, cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cố gắng rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Đồng thời, đảm bảo an toàn bay trong giai đoạn chuẩn bị đóng cửa sân bay.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Sân bay Liên Khương nằm ở xã Đức Trọng, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 30km, được xây dựng từ năm 1933. Mỗi năm, sân bay phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách, chủ yếu là du khách nội địa và một số nước. Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay đạt cấp 4E, khai thác được máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ 5 triệu khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sau năm 2030, đường băng sẽ được kéo dài lên 3.600m, nâng công suất lên 7 triệu khách/năm.

ĐOÀN KIÊN