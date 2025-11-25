TPHCM cử đoàn công tác gấp theo công văn đề nghị hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk

Lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ cử đoàn công tác gấp đến tỉnh Đắk Lắk trong ngày 25-11 để phối hợp hỗ trợ địa phương nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển lên xe để hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Thường trực Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Trong công văn, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau khi chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13 thì từ ngày 15-11 đến 21-11, tỉnh tiếp tục hứng chịu đợt mưa lũ đặc biệt lớn.

Đây là đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, cao hơn 1,5m so với mức lịch sử năm 1993, vượt tần suất 10 năm. Thiên tai đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề, trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của nhân dân và cơ sở hạ tầng thiết yếu của tỉnh.

Cụ thể, hơn 150.000 căn nhà bị ngập sâu trong nước, hàng trăm căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân bị mất mát. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng...

Thiệt hại sơ bộ ban đầu gần 5.500 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại trong nhân dân.

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang huy động mọi nguồn lực, khẩn trương cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đang tích cực hỗ trợ tỉnh. Ngoài ra, Bộ Chính trị phân công TP Hải Phòng trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, với thiệt hại quá lớn, tỉnh Đắk Lắk cần thêm nhiều nguồn lực để kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Với mối quan hệ truyền thống gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân Đắk Lắk - TPHCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh.

Sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của TPHCM sẽ là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, giúp tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này, sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết chuẩn bị hỗ trợ đến người dân vùng bão lũ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk bày tỏ lòng cảm ơn, trân trọng sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam và nhân dân TPHCM.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, trong những ngày qua, chính quyền, cơ quan đoàn thể và người dân TPHCM đã chủ động kêu gọi quyên góp, ủng hộ các tỉnh Nam Trung bộ, trong đó có tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai. Thống kê ban đầu đã có nhiều chuyến xe chở 500 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, trong sáng 25-11, gần 50 y, bác sĩ TPHCM cũng mang thuốc men và trang thiết bị đến tỉnh Đắk Lắk.

TPHCM cũng hỗ trợ tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ. Lãnh đạo TPHCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục có đoàn công tác gấp đến với địa phương trong ngày 25-11 để nắm bắt, phối hợp hỗ trợ những khó khăn mà địa phương đang gặp phải.

THÁI PHƯƠNG