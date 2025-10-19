Khởi nghiệp từ ước mơ cà phê Việt

Vài năm trở lại đây, làn sóng khởi nghiệp với cà phê Việt xuất hiện tại Mỹ đã góp phần thay đổi nhu cầu thưởng thức cà phê chất lượng cao ở thị trường hơn 340 triệu dân này.

Trong số những thương hiệu do người gốc Việt sở hữu, Fat Miilk ghi đậm dấu ấn khác biệt khi mang lại sự trẻ trung, táo bạo nhưng vẫn đậm đà hương vị với cà phê phin giấy được phục vụ trong quán mang phong cách bar hiện đại.

Tờ Time Out mô tả: mất khoảng 5 phút để cà phê nhỏ giọt từ phin, một dụng cụ pha chế truyền thống của Việt Nam. Sau sự chờ đợi này, thực khách sẽ được thưởng thức một ly cà phê hương vị Robusta thơm ngon, mượt mà, béo ngậy. Fat Miilk hợp tác với nông dân địa phương ở Việt Nam để kiểm tra và tìm nguồn cung ứng hạt cà phê Robusta chất lượng cao nhất. Chỉ một số ít nhà rang xay chuyên về cà phê hạt Robusta biến những chiếc phin pha cà phê vốn nhỏ giọt chậm thành một nghệ thuật sống.

Fat Miilk là thương hiệu do Lan Ho, 35 tuổi, nữ tiến sĩ gốc Việt tốt nghiệp ngành dược tại Mỹ, sáng lập. Chia sẻ về Fat Miilk, Giám đốc Điều hành Lan Ho cho biết: “Fat Miilk không chỉ bán cà phê, thương hiệu bán một trải nghiệm là cốc cà phê Robusta đậm đà, pha từ phin Việt, cùng giấc mơ đưa cà phê quê hương vươn tầm thế giới”.

Lan Ho tham gia chương trình truyền hình thực tế Gordon Ramsay’s Food Stars

Niềm đam mê với cà phê Việt đã đưa Lan Ho rẽ sang một hướng mới dù đang có công việc ổn định. Sinh ra ở Oakland (California) và lớn lên tại St.Louis (Missouri), sau khi tốt nghiệp Đại học Lindenwood, cô lấy bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Harvard và tiến sĩ dược tại Trường Dược St.Louis. Lan Ho từng làm dược sĩ cho chuỗi nhà thuốc Walgreens, với mức lương 120.000 USD/năm. Thời sinh viên, cô từng viết blog, khởi nghiệp thời trang và thử nhiều ý tưởng kinh doanh khác nhau. Nhưng sau cùng, cô nhận ra thức uống gắn bó nhất với mình là cà phê và niềm say mê tìm hiểu sự sáng tạo vô hạn trong ngành cà phê đã thôi thúc cô bắt đầu hành trình mới.

Năm 2019, Lan Ho từng bước xây dựng Fat Miilk và đăng ký tên thương hiệu. Một năm sau, cô rời Walgreens, nhận công việc thời vụ từ xa tại một công ty y tế để có thể từng bước xây dựng công ty cà phê bằng các nguồn tiền tiết kiệm, vay vốn người nhà và ngân hàng. Thời điểm đó, công ty chủ yếu bán hạt cà phê trực tuyến và các sản phẩm đi kèm như phin, ly cà phê, quảng bá nguồn gốc nguyên liệu cũng như phong cách pha cà phê phin và cà phê sữa đá đặc trưng của văn hóa Việt Nam.

Giám đốc Điều hành Fat Miilk Lan Ho

Năm 2022, bước ngoặt đến với Fat Miilk khi lần đầu tiên Lan Ho tham dự chương trình truyền hình thực tế cạnh tranh của Mỹ Gordon Ramsay’s Food Stars. Là thí sinh trẻ nhất trong đêm chung kết, cũng là doanh nghiệp trẻ nhất, Lan Ho vẫn tự tin nắm bắt cơ hội thuyết trình về Fat Miilk trước doanh nhân, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay trên sóng truyền hình Mỹ.

Tuy không giành chiến thắng nhưng sự chú ý của khán giả truyền hình toàn quốc dành cho thương hiệu Fat Miilk của Lan Ho đã mở đường cho cô mở quán cà phê đầu tiên. Fat Miilk chuyển mình từ một công ty chuyên bán hàng trực tuyến sang cửa hàng thực tế.

Quán cà phê Fat Miilk đầu tiên ở Chicago ra mắt vào tháng 2-2024, bán sản phẩm đóng gói sẵn và cà phê pha trực tiếp tại quán. Phương châm của Fat Miilk là chỉ rang xay và cung cấp 100% hạt cà phê Robusta Việt Nam. Nói về quán của Lan Ho, trang Chicago Book Club cho rằng không chỉ mang đến dòng cà phê nguyên bản, Fat Miilk đã tôn vinh sức mạnh tràn đầy năng lượng, hương vị đậm đà và niềm tự hào văn hóa vốn có trong sản phẩm, đồng thời thể hiện sức sống mãnh liệt và sự tự tin của nguồn gốc nhập cư.

Lan Ho dự kiến mở cửa hàng thứ 2 ở Naperville, Illinois vào năm 2026. Địa điểm thứ 3 sẽ là cửa hàng đầu tiên ngoài bang Illinois, đang được triển khai. Lan Ho chia sẻ, một trong những bài học lớn nhất mà cô rút ra được trên hành trình khởi nghiệp với cà phê là học cách khẳng định bản thân bằng hành động, dám biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực.

