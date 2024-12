Khởi tố 2 chị em vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng và tang vật

Video: Vận chuyển, mua bán hơn 100 tỷ đồng qua biên giới, 2 chị em bị khởi tố

Chiều 9-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (54 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về hành vi “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (47 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Lực lượng công an áp giải đối tượng về trụ sở

Theo thông tin bước đầu, trước đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 28-11, tại khu vực Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước Lào (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện ô tô biển kiểm soát Lào, do Nguyễn Văn B. (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Lúc này, trên xe có Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Đối tượng Thân Thị Thành và Thân Thị Hường tại cơ quan công an

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000USD, tương đương 5,8 tỷ đồng tiền Việt Nam được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của ô tô.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, lực lượng chức năng có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Cơ quan công an làm việc với 2 đối tượng

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường 7.700USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào, 142.000 Bạt Thái... với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời.

Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Tang vật thu giữ

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến nay, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD, tương đương khoảng hơn 100 tỷ đồng, qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

>> Thời điểm bắt giữ đối tượng cùng tang vật:

DƯƠNG QUANG