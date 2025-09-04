Khởi tố 23 người bị cáo buộc đồng phạm với Shark Thủy

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan, Bộ Công an xác định thêm có 23 người có dấu hiệu đồng phạm với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup - Công ty Egroup) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiều 4-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin thêm về quá trình điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra mở rộng, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã bị khởi tố trước đó về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, cơ quan điều tra còn làm rõ 23 người khác có dấu hiệu đồng phạm với 6 người đã bị khởi tố.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển đã bị khởi tố trước đó. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Căn cứ kết quả điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 người cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 người là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng. 4 người này quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 người còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp kiểm sát viên thi hành các quyết định, lệnh nêu trên; áp giải các bị can về trại tạm giam đảm bảo an toàn; quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Danh sách các bị khởi tố cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung), Phạm Thị Ngoan, Vũ Thị Dung, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Bùi Kim Thủy, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh, Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG