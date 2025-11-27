Khởi tố 63 đối tượng tham gia vận hành các website cờ bạc trực tuyến

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ 63 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an TP Đà Nẵng kiểm tra cơ sở “Penta”, phát hiện 63 đối tượng nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê kiểm tra cơ sở “Penta” trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 63 đối tượng đang sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng với nhiều nghi vấn phạm tội công nghệ cao. Tổ công tác đã trích xuất dữ liệu điện tử, làm việc với toàn bộ nhân viên tại cơ sở.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng năm 2019, Trần Lê Duy (sinh năm 1983, trú phường Thanh Khê) được một phụ nữ tên Ly thuê đứng ra điều hành một “công ty công nghệ” chuyên lập trình, gia công phần mềm trò chơi, giao dịch tiền ảo và các website giải trí.

Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (sinh năm 1988, trú phường Thanh Khê) và giao quản lý các dự án. Đầu năm 2023, Duy tiếp tục móc nối với một đối tượng tên Torres (trú Campuchia) để tham gia xây dựng – nâng cấp các website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, casino, xóc dĩa, lô đề, tài xỉu…

Đường dây này hoạt động như một doanh nghiệp công nghệ, có đủ bộ phận BA, Dev, Design, Tester, HR, kế toán… chia nhóm chuyên môn, phân công trưởng – phó nhóm và vận hành bằng hệ thống Google Chat bảo mật cao, hạn chế tối đa việc lộ thông tin.

Nhân viên bắt buộc dùng biệt danh, chỉ được sử dụng máy tính do cơ sở cấp; mọi yêu cầu đều thông qua chỉ đạo của đối tượng Ly ở nước ngoài. Duy – Sơn phụ trách vận hành, nhận source code, cập nhật giao diện, xử lý lỗi, tích hợp chức năng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) được thực hiện liên tục theo yêu cầu của Torres.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, làm rõ 63 đối tượng về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra đồng loạt 4 cơ sở thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh), NEVEL TECH (Khu đô thị Đa Phước, phường Hải Châu), TEMA (phường Hòa Cường), ZENTEK (phường Hòa Cường). Tang vật tạm giữ gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan.

Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại.

PHẠM NGA