Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tàng trữ, buôn bán hàng cấm và ma túy

Chiều ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Mạnh (SN 1993, trú tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút) về các hành vi “Tàng trữ hàng cấm” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Thanh Vũ (SN 1995, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm” và Phạm Ngọc Nam (SN 1993, trú tỉnh Bình Phước) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng Mạnh và Vũ cùng tang vật.

Trước đó, ngày 14-11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút) Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe ô tô mang 47A-761xx vi phạm tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên xe ô tô trên lại rẽ vào đường bê tông thuộc thôn 4, xã Trúc Sơn bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và giữ được phương tiện, trên xe có Lê Văn Mạnh và Lê Thanh Vũ.

Số ma túy phát hiện trên xe các đối tượng.

Lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô có chở một số hàng nghi là hàng cấm nên đã phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an huyện Cư Jút tiến hành kiểm tra người và phương tiện vi phạm. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 3 bao xác rắn, bên trong có 40 khối hình hộp chữ nhật dạng pháo với tổng khối lượng hơn 60kg (qua giám định là pháo nổ loại 49 ống/1 hộp) và 6 túi ni lông bên trong đều chứa chất tinh thể rắn màu trắng với tổng khối lượng hơn 182gam (qua giám định là ma túy loại Methampheramine), 1 cân tiểu ly cùng một số tang vật liên quan.

Lực lượng công an đang lấy lời khai các đối tượng

Mở rộng điều tra, ngày 15-11 lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Phạm Ngọc Nam để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG