Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Chiều 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan

Cùng ngày 18-7, sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan tới vụ án, ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 4 bị can trong vụ án. Các bị can vừa bị khởi tố gồm: Trần Ngọc Thuận, nguyên Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Võ Sỹ Lực, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam và Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị khởi tố cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mới đây nhất, cuối tháng 5-2024, thông tin trên báo chí, bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai không liên quan tới vụ án đang xảy ra tại Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, quê tỉnh Bình Định. Từ năm 1994 đến tháng 2-2007, bà Loan giữ chức vụ Giám đốc xí nghiệp Quốc Cường. Hiện tại, bà giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Công ty này được thành lập vào năm 1994 (tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ chế biến và các sản phẩm gỗ xuất khẩu, bàn ghế ngoài trời, trang trí nội thất...). Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn về các lĩnh vực bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng.

ĐỖ TRUNG