Khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam trùm giang hồ "Thảo Lụi"

Chiều 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thảo (biệt danh "Thảo Lụi", 56 tuổi, ngụ TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo nguồn tin, đây là vụ án xảy ra từ năm 2019 khi "Thảo Lụi" đã huy động một nhóm đàn em đến đập phá tài sản của một số người dân tại TP Phan Thiết. Sau đó, người dân đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 3-6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám xét căn biệt thự ven sông Bến Lội thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) của "Thảo Lụi". Tuy nhiên, người này đã lẩn trốn.

Sau 2 ngày lẩn trốn, ngày 5-6, Nguyễn Văn Thảo đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại 1 khách sạn ở TPHCM, sau đó được di lý về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

"Thảo Lụi" bị truy bắt để phục vụ điều tra vì các hoạt động liên quan đến việc đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất đai, bảo kê, cùng một số hoạt động phi pháp khác.