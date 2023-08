Khởi tố cựu Trưởng phòng TN-MT huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng)

Cựu Trưởng phòng TN-MT huyện Bảo Lâm bị khởi tố do trong thời gian làm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 28-8, Công an huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Năm, cựu Trưởng phòng TN-MT huyện Bảo Lâm và Nguyễn Minh Thành, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri, để điều tra, làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can khởi tố liên quan các sai phạm trong giao khoán rừng, đất lâm nghiệp xảy ra tại tiểu khu 491, thuộc thôn 5, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Theo điều tra, cuối năm 2020, nguồn tin báo của người dân về việc vườn trồng keo tại tiểu khu 491, xã Lộc Nam bị đốt cháy. Sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện có dấu hiệu của tội phạm “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của một loạt cán bộ, lãnh đạo thuộc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri và một số cơ quan liên quan. Các sai phạm liên quan việc lập khống hồ sơ giao rừng, đất lâm nghiệp.

Sau đó, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đường Hòa Bình, Phó trưởng Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Duy Phụng (20 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Văn Vinh (31 tuổi, ngụ tại TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” khi tham gia đánh nhau trong việc tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 491.

Được biết, thời điểm xảy ra việc giao khoán rừng tại tiểu khu 491, ông Nguyễn Văn Năm giữ chức Trưởng Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đam B’ri.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.