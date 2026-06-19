Khởi tố giám đốc bán 10.000 tấn chân gà nhập lậu

Sáng 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án điển hình xảy ra trên địa bàn. Trong đó, có vụ án vi phạm về an toàn thực phẩm quy mô lớn.

Theo cơ quan công an, từ năm 2023 đến 2026, Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình, thuộc Tập đoàn An Bình Group, trực tiếp điều hành, đã nhập khẩu 339 container chân gà (theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu), trị giá trên 347 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (sinh năm 1981, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, là Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình) bán ra thị trường trên 10.000 tấn.

Trong số chân gà Nguyễn Thị Tố Loan nhập từ nước ngoài về Việt Nam, có những nước có dịch bệnh gia cầm nên không được phép nhập khẩu.

Bị can Nguyễn Thị Tố Loan tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, vì lợi nhuận, Nguyễn Thị Tố Loan đã bất chấp pháp luật mà bán số chân gà đó ra thị trường trong nước tại một số địa phương, như: Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh... và nhiều tỉnh thành khác để tiêu thụ vào các quán ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét tại các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng. Từ đó, phát hiện và thu giữ hàng trăm tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc cùng về tội "Buôn lậu".

Số lượng lớn chân gà trong vụ án bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tố Thị Loan, Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan.

ĐỖ TRUNG