Cử tri kiến nghị tăng cường giám sát an toàn thực phẩm

Ngày 16-6, Tổ đại biểu số 17 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp xúc cử tri các phường Chợ Lớn, Chợ Quán, An Đông, Bình Tây, Bình Tiên và Bình Phú trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM.

Tổ số 17 gồm các đại biểu: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri lo thực phẩm bẩn, hàng giả

Tại hội nghị, cử tri Phạm Văn Phố (phường Bình Tiên) kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có sử dụng hóa chất, phụ gia trong thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cử tri nêu kiến nghị với tổ đại biểu HĐND TPHCM

Cử tri Lê Dũng (phường Chợ Quán) đề nghị HĐND TPHCM có giám sát chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, qua đó đề xuất các giải pháp, chính sách cụ thể hơn.

Cử tri nêu vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự đô thị

Các cử tri cũng tiếp tục phản ánh những dự án kéo dài nhiều năm như khu III Nam Lý Chiêu Hoàng, dự án Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng… Cử tri kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc để các dự án tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Cử tri Lê Dũng cho rằng, sau khi sắp xếp, khối lượng công việc ở khu phố sẽ tăng lên đáng kể, trong khi hiện nay chỉ có 3 chức danh được hưởng phụ cấp. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm thêm chế độ, nguồn hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác ở khu phố, ấp sau sắp xếp; nhằm động viên lực lượng này yên tâm, phấn khởi, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tháo gỡ dự án treo, chỉnh trang đô thị

Trao đổi với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận các kiến nghị và cho biết, tổ đại biểu sẽ chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan có trách nhiệm, đồng thời thông tin lại cho bà con khi có kết quả.

Trước các kiến nghị liên quan dự án treo, dự án chậm triển khai, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành phố đã thành lập các tổ công tác để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Qua đó, thành phố đã tiếp cận hơn 800 dự án có khó khăn, vướng mắc và đang tích cực tháo gỡ trên cơ sở quy định pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với cử tri

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị các địa phương rà soát kỹ tiến độ, hiện trạng, vướng mắc pháp lý, trách nhiệm của chủ đầu tư, trách nhiệm của địa phương và sở, ngành để có đề xuất cụ thể. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ xem xét, tháo gỡ với tinh thần cố gắng đưa các dự án sớm tái khởi động, đi vào hoạt động.

Liên quan đến ý kiến cử tri về quản lý đô thị, trật tự đô thị và cảnh quan đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, thành phố phát triển thì bộ mặt đô thị phải xanh, sạch, đẹp, hiện đại, khang trang. Thành phố ủng hộ các địa phương xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát tổng thể để có quy định chung hướng tới mục tiêu này.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương bám sát cơ sở, đi thực tế, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền để bảo đảm trật tự, chỉnh trang đô thị. Đặc biệt chú trọng vận động để người dân cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng đô thị văn minh và xử phạt chỉ là biện pháp cuối cùng.

Cử tri dự hội nghị

Về việc hỗ trợ lực lượng hoạt động ở khu phố, ấp sau sắp xếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, tại kỳ họp sắp tới, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề liên quan. Theo đó, ngoài các chức danh được hưởng chế độ, đối với một số khu phố có số lượng hộ dân đông, thành phố tính toán thêm 1-2 suất để hỗ trợ công việc trên địa bàn. Tuy nhiên, việc này phải được tính toán trong điều kiện phát triển và tổng thể chung của thành phố để vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, vừa phù hợp điều kiện thực tế và quy định chung.

Với các kiến nghị về vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, tổ đại biểu sẽ chuyển ý kiến đến Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước, siết chặt các kênh cung cấp, phân phối, sử dụng thực phẩm.

THU HOÀI