Khởi tố loạt cựu lãnh đạo cấp phòng của Bộ LĐTB-XH trước đây

Tối 21-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin, quá trình điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ", xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ LĐTB-XH trước đây và các đơn vị có liên, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố thêm một số bị can.

Một số bị can đã bị khởi tố trước đó

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án trên, cơ quan công an xác định các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam (Cục trưởng, đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, châu Phi); Đỗ Vân Hương (cựu Trưởng phòng Pháp chế); Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Trưởng phòng Pháp chế); Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (cùng là cựu chuyên viên phòng Pháp chế) có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn (là đối tượng kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý) để "chạy" giấy phép.

Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" và các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng gồm: Lê Thanh Hà, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Lâm Sơn về tội "Môi giới hối lộ".

ĐỖ TRUNG