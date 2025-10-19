54,4% người vi phạm nồng độ cồn độ tuổi 36-55

Sau 2 giờ, cảnh sát giao thông 34 địa phương đã kiểm tra đối với hơn 58.000 lái xe, qua đó phát hiện hơn 1.900 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe kinh doanh vận tải. Ảnh: VĂN HUẾ

Chiều 19-10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, tính từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, theo lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tổng kiểm soát nồng độ cồn với 58.187 lái xe, qua đó phát hiện 1.927 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó chủ yếu là xe mô tô.

Trong số 1.927 trường hợp vi phạm, có 40 trường hợp dưới 18 tuổi vi phạm; từ 18 đến 35 tuổi có 466 trường hợp; hơn 1.000 trường hợp vi phạm có độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi (chiếm 54,4%)...

Trước đó, trong khoảng thời gian 3 tiếng, từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 18-10, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 63.240 lái xe, người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý về hành vi điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn đối với 2.523 trường hợp.

ĐỖ TRUNG