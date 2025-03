Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Chiều 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra từ năm 2004 - 2006; đồng thời khởi tố bị can và khám xét chỗ ở (đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn) đối với 3 bị can.

Các bị can gồm: Nguyễn Bật Khách (sinh năm 1950, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1951, nguyên Trưởng phòng Thẩm định dự án thuộc Sở KH-ĐT tỉnh Hưng Yên); Lê Ngọc Sỡi (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG