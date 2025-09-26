Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất dầu gội giả

Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế kiểm tra tại địa chỉ ngõ 5, kiệt 22, đường Nguyễn Phúc Lan, phường Kim Long, TP Huế phát hiện Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989, trú tại số 49 Xuân Hòa, phường Kim Long) đang tổ chức sản xuất và đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Loan

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác minh, làm rõ, từ tháng 6 đến tháng 7-2025, Loan chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Các đối tượng đặt mua nguyên liệu trôi nổi, trang bị máy móc, đặt in tem, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Comestic (trụ sở tại TPHCM) - một sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả, với tổng giá trị nếu tính theo hàng thật lên đến 108 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

VĂN THẮNG