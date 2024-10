Khởi tố thầy giáo dâm ô học sinh cấp 2

Chiều 17-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Lương, 31 tuổi, giáo viên Trường THCS Võ Trường Toản, TP Dĩ An, để điều tra hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".