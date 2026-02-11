Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Sáng 11-2, trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo xảy ra tai nạn giao thông khiến lưu thông theo hướng Nam – Bắc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ô tô ùn ứ trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Video: TIẾN THẮNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một xe khách lưu thông hướng Nam – Bắc. Khi đến Km120+600 (đoạn qua xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa), xe bất ngờ lao vào dải phân cách giữa đường, nằm chắn ngang làn hướng Bắc – Nam.

Sau tai nạn, nhiều phương tiện phía sau phải dừng lại, giao thông qua khu vực tê liệt, ô tô ùn ứ kéo dài, ảnh hưởng tới khu vực hầm Núi Vung.

Xe khách nằm chắn ngang đường cao tốc hướng Nam - Bắc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết và xử lý hiện trường. Đơn vị quản lý tuyến cao tốc phối hợp đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi mặt đường. Đến khoảng 9 giờ, giao thông qua khu vực cơ bản thông suốt.

Vụ tai nạn khiến dòng xe ùn ứ kéo dài nhiều km

Theo đơn vị quản lý vận hành, lưu lượng xe trên các đoạn cao tốc nối từ TPHCM - Khánh Hòa hiện tăng gấp đôi so với ngày thường; các lực lượng đang phối hợp điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Do ảnh hưởng vụ tai nạn, các đơn vị chức năng tạm cấm xe trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng Nam – Bắc tại các nút giao Chợ Lầu, Vĩnh Hảo và Ma Lâm.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG