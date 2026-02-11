TPHCM gắn kết, đồng hành cùng Tây Ninh thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho rằng, mối quan hệ giữa TPHCM và Tây Ninh không chỉ đơn thuần về địa giới hành chính, mà còn gắn bó xuyên suốt, bền chặt, được hun đúc bằng truyền thống cách mạng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh

Sáng 11-2, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Đoàn công tác TPHCM tặng bảng tượng trưng hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng

Đoàn công tác TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình học bổng Nguyễn Thị Bé

Đoàn công tác TPHCM trao tặng bảng hỗ trợ các Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Phát biểu tại buổi thăm, chúc tết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, Tây Ninh sau hợp nhất giáp ranh trải dài từ Tây Bắc, xuống Tây Nam và cả phía Nam TPHCM. Nhưng mối quan hệ giữa hai địa phương không chỉ đơn thuần về địa giới hành chính, mà đã gắn bó xuyên suốt, lâu dài, được hun đúc qua truyền thống cách mạng, gắn bó bền chặt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về các chương trình an sinh xã hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, nhiều năm qua, thành phố tổ chức chương trình Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc, qua đó, gắn kết với nhiều địa phương biên giới, trong đó có Tây Ninh với nhiều hoạt động thiết thực.

Đoàn công tác TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Tây Ninh triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn

Đoàn công tác TPHCM trao bảng tượng trưng hỗ trợ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn các xã Phước Vinh, Ninh Điền, Hòa Hội, Châu Thành

Như hôm nay, Đoàn công tác của TPHCM hỗ trợ Tây Ninh thực hiện các hoạt động rất ý nghĩa. Trong đó, trao 100 triệu đồng tặng quà đến các em, các cháu trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang triển khai.

Đồng thời, TPHCM cũng hỗ trợ Hội LHPN tỉnh Tây Ninh 500 triệu đồng triển khai học bổng mang tên nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bé; cùng với đó là trao hỗ trợ các hoạt động khác của tỉnh nhằm góp phần chia sẻ, đồng hành, chung sức đồng lòng với các cơ quan, đơn vị của Tây Ninh trong an sinh xã hội.

Nhân dịp tết đến, xuân về, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường để tiếp tục vươn lên, phát triển mạnh mẽ. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng, quý trọng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, sâu sắc, thủy chung giữa Đảng bộ chính quyền, nhân dân giữa TPHCM với Tây Ninh.

Đoàn công tác TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành của tỉnh Tây Ninh

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Hai địa phương chung sức đồng lòng, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để đạt được các kết quả toàn diện, cùng nhau phát triển TPHCM, Tây Ninh và miền Đông Nam bộ tiếp tục trở thành cực tăng trưởng quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

QUANG VINH