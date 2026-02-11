Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết, hỗ trợ Lâm Đồng chăm lo an sinh xã hội

Sáng 11-2, Đoàn lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Xuân mới 2026.

Video: Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết thăm, chúc tết, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng chăm lo an sinh xã hội

Tham gia đoàn có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Về phía tỉnh Lâm Đồng, tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Hà Thị Hạnh: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh buổi chúc tết. Ảnh ĐOÀN KIÊN

Tại buổi làm việc, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa TPHCM và Lâm Đồng, đồng thời bày tỏ mong muốn địa phương sớm khắc phục khó khăn sau các đợt bão lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM tham dự buổi chúc tết. Ảnh ĐOÀN KIÊN

Theo đồng chí, Lâm Đồng là địa phương cung ứng nông sản, thực phẩm lớn cho TPHCM; có giai đoạn nông sản của tỉnh chiếm tới 70% thị phần tiêu thụ tại TPHCM, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho hệ thống dịch vụ, du lịch.

Sau sáp nhập các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận (trước đây), tỉnh Lâm Đồng hiện nay giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, góp phần tạo điều kiện để TPHCM phát triển ổn định, lâu dài.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao bảng tượng trưng số tiền Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng chăm lo an sinh xã hội dịp tết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dịp này, TPHCM trao tặng tỉnh Lâm Đồng 5 tỷ đồng để chăm lo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ nhân dịp tết; hỗ trợ 400 triệu đồng quà tết tặng người dân khó khăn và 100 triệu đồng quà tết đến con nuôi đồn biên phòng trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao đổi cùng đồng chí Phạm Thị Phúc

"Đây là tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến bà con tỉnh Lâm Đồng, với mong muốn góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón một cái Tết an lành, hạnh phúc", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết trao bảng tượng trưng tặng quà tết đến chương trình "Nâng bước em đến trường". Ảnh ĐOÀN KIÊN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TPHCM; đồng thời cho biết địa phương còn gần 29.000 hộ nghèo và cận nghèo, tỉnh đã tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để bảo đảm mọi người dân đều có tết. Đồng chí khẳng định nguồn hỗ trợ của TPHCM có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp tỉnh chăm lo tết cho nhân dân và hỗ trợ bà con vùng lũ sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống.

Các đại biểu của hai địa phương tham dự buổi chúc tết. Ảnh ĐOÀN KIÊN

Trước đó, TPHCM đã trao tặng 10 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa, lũ cuối năm 2025, gồm hỗ trợ lực lượng Công an và Quân sự tỉnh; hỗ trợ 3 trường học bị thiệt hại; kinh phí xây nhà cho 7 hộ dân và quà tặng cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng.

Tin liên quan TPHCM hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng 10 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

THU HƯỜNG - ĐOÀN KIÊN