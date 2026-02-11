Đoàn công tác của TPHCM thăm, chúc tết thương binh, người cao tuổi

Ngày 11-2, Đoàn công tác số 49 của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc tết các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tết ông Đặng Tô Hà (sinh năm 1926, ngụ phường Vườn Lài). Ở tuổi tròn 100, ông Hà là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là niềm tự hào của con, cháu trong gia đình.

Đoàn đến thăm, chúc tết ông Đặng Tô Hà

Trong không khí ấm áp đầu xuân, đồng chí Nguyễn Công Danh trân trọng trao thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước Lương Cường đến ông Đặng Tô Hà. Trong thiếp, Chủ tịch nước Lương Cường chúc ông Đặng Tô Hà luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc; tiếp tục động viên con, cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM kính chúc ông Đặng Tô Hà mạnh khỏe, sống an vui bên con, cháu.

Đến thăm ông Phan Anh Nguyên (sinh năm 1965, ngụ phường Diên Hồng, là thương binh hạng 1/4), đồng chí Nguyễn Công Danh cùng các đại biểu đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh của ông Nguyên trong suốt quá trình công tác.

Đoàn đến thăm, chúc tết ông Phan Anh Nguyên

Trao tặng quà tết đến ông Phan Anh Nguyên, đồng chí Nguyễn Công Danh chúc ông Nguyên cùng người thân đón năm mới an khang, hạnh phúc, mong ông tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng địa phương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến thế hệ trẻ. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo chu đáo đời sống người dân trên địa bàn.

CẨM TUYẾT