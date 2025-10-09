Không để người dân trong cảnh "màn trời, chiếu đất"

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời, chiếu đất".

Trưa 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và đồng chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 9-10-2025, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng.

Riêng về thiên tai sau bão số 11, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, như lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản và các công trình đê điều, hồ chứa và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Bộ Quốc phòng đã điều động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, 256 phương tiện các loại và tổ chức bốn chuyến bay vận chuyển 8,7 tấn hàng cứu trợ. Bộ Công an đã điều động 11.500 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường 591 chiến sĩ cảnh sát cơ động về các tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã rất chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó hết sức lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, việc khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh.

MTTQ tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do bão, mưa lũ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng cho rằng, cùng với làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão số 11, cần làm tốt công tác dự báo, ứng phó thiên tai thời gian tới và nghiên cứu các giải pháp căn cơ, lâu dài trong phòng chống thiên tai.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (nếu thiên tai năm 2024 làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025, ước tính ít nhất khoảng 2%).

Dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này, để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay cho các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn.

Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương triển khai lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm.

Song song đó, nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời, chiếu đất".

