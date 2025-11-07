Không để quy hoạch treo thành “món nợ” với người dân

Sáng 7-11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở tổ về Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Các ý kiến ĐB đều thể hiện sự tâm huyết đối với vấn đề thực hiện quy hoạch - vốn là lĩnh vực “nóng”, nhận được sự quan tâm của người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thảo luận tại tổ sáng 7-11. Ảnh QUANG PHÚC

Về Dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) cho rằng, phải phân cấp, phân quyền rõ trong thực hiện quy hoạch, tránh chồng chéo, khó thực hiện. “Tôi đề nghị cấp nào phê duyệt quy hoạch thì cấp đó quyết định điều chỉnh quy hoạch. Luật Quy hoạch vừa qua tuổi thọ ngắn, thường xuyên điều chỉnh, ảnh hưởng rất lớn đến người dân. Do đó, cần bảo đảm tính ổn định của luật quy hoạch”, ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) nêu.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến (TPHCM). Ảnh QUANG PHÚC

Vấn đề quy hoạch phải được cập nhật, công khai, người dân phải được biết mọi thông tin về các quy hoạch cũng là quan điểm của một số đại biểu.

ĐB Nguyễn Văn Lợi (TPHCM) phát biểu: Thông tin quy hoạch, phải công khai cho dân biết, để họ biết tương lai phát triển của vùng đó, của vùng đất mà mình ở, phải công khai trên nền tảng số, các trung tâm triển lãm của quốc gia, địa phương. ĐB Nguyễn Minh Đức đồng tình với ý kiến của ĐB Nguyễn Thị Lệ, là phải công khai, minh bạch thông tin các quy hoạch cho người dân biết, tránh tình trạng người dân “ngỡ ngàng” khi thấy đất của mình ở trong quy hoạch.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Quang Huân (TPHCM) đồng tình về thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch: Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia; các bộ tổ chức lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch vùng; UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh.

Tuy nhiên, ĐB Hoàng Văn Cường (Hà Nội) lại đề nghị quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia vẫn phải do Quốc hội phê duyệt. Riêng quy hoạch ngành vẫn phải có hội đồng mang tính chất liên ngành lập và Thủ tướng phải là người phê duyệt để tránh tính chất riêng rẽ của từng ngành.

Các ý kiến của ĐB đoàn TPHCM cũng đồng tình, phải bảo đảm nguyên tắc quy hoạch thấp hơn phải phù hợp với quy hoạch cao hơn, đồng thời Quy hoạch của TPHCM phải riêng, bảo đảm tính chất một siêu đô thị.

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) cho rằng, không cần thiết có quy hoạch chi tiết ngành, không cần quy hoạch vùng mà “chỉ cần có quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và tỉnh là đủ”.

Đại biểu Nguyễn Văn Lợi (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Văn Lợi (TPHCM) đặt vấn đề: Nếu quy hoạch tỉnh phải chờ quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành thì dễ mất tới 2-3 năm, hết cả nhiệm kỳ. Do đó, đề nghị phải cho phép đồng thời lập các quy hoạch để bảo đảm thời gian: vấn đề nào không trái với Trung ương thì để địa phương làm luôn, có gì trái thì báo cáo Trung ương.

ĐB Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị tích hợp các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, nông thôn vào trong quy hoạch tổng thể, vì quy hoạch tổng thể về kinh tế - xã hội đã bao hàm tất cả.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

ĐB Nguyễn Minh Đức (TPHCM) quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo, hệ lụy rất lớn, người dân vô cùng khó khăn, không được cấp phép xây dựng, sửa chữa, không được chuyển nhượng. Việc điều chỉnh các quy hoạch cần làm tốt, không để thành “món nợ” với người dân. ĐB cũng cho rằng, điều quan trọng nhất là không để xảy ra các mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

ĐB Nguyễn Trúc Anh (Hà Nội). Ảnh: ĐỖ TRUNG

ĐB Nguyễn Trúc Anh (Hà Nội) cho rằng, quy hoạch tổng thể quốc gia là rất quan trọng, xác định tầm nhìn của quốc gia, chiến lược phát triển trong bao nhiêu năm. Do đó, ĐB đề nghị giao Ban Chính sách chiến lược là đơn vị chủ trì lập quy hoạch này và phải được rà soát, bổ sung 5 năm/lần, phải gắn với các kỳ đại hội. Quy hoạch quốc gia trong dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) phải là gốc để đưa ra các chỉ số đo lường được, và phải đánh giá được quy hoạch đó sẽ như thế nào.

Quy hoạch tổng thể quốc gia phải gắn với Luật Thống kê, dữ liệu tổng thể quốc gia, vì các chỉ số quy hoạch phải đúng và thực chất. Còn lại, các quy hoạch chuyên ngành không nên cứng nhắc, bởi đời sống luôn thay đổi, các bộ chuyên ngành, Chính phủ phủ chủ động đưa ra các quy hoạch để làm căn cứ xác định.

Đáng chú ý, ĐB Nguyễn Trúc Anh đề nghị phải lập “cảnh sát quy hoạch” để giám sát thực hiện quy hoạch, phải nâng cao ý thức thực hiện theo quy hoạch.

Góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ĐB Nguyễn Quang Huân (TPHCM) đặt vấn đề luật này có cần thiết không, vì quy hoạch đô thị và nông thôn nên đưa vào quy hoạch tổng thể quốc gia, còn những gì thuộc về cảnh quan thì đưa vào quy hoạch của ngành. ĐB Phạm Trọng Nhân (TPHCM) đề nghị xem xét quy hoạch TPHCM và Hà Nội là đô thị đặc biệt và đề nghị sớm thông qua luật đô thị đặc biệt TPHCM. ĐB Nguyễn Văn Lợi cũng đề nghị giao TPHCM lập quy hoạch siêu đô thị TPHCM. ĐB Nguyễn Trúc Anh (Hà Nội) đề nghị trong quy hoạch tỉnh, thành phố chỉ nên có 1 quy hoạch, không nên có nhiều quy hoạch để tránh lãng phí; trong quy hoạch chung nên quy định 1/10.000 và quy hoạch chi tiết là 1/2.000 hoặc 1/500 cho đến 1/1.000 (tùy vào đặc thù khu vực vùng) và giao cho địa phương quyết định là hợp lý. Khi đồ án quy hoạch xong phải công khai tới người dân; cần phân cấp cho xã phê duyệt các quy hoạch từ phân khu tới chi tiết thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan.

PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG