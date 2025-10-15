Nguy cơ gián đoạn dòng khách tàu biển quốc tế đến TPHCM

Việc cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tạm ngưng tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đón khách bằng đường biển của TPHCM, một trong những cửa ngõ du lịch quốc tế trọng điểm của Việt Nam.

Ngày 15-10, Tập đoàn Royal Caribbean (RCG), tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Miami (Mỹ) đã có văn bản gửi UBND TPHCM, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan, phản ánh tình trạng gián đoạn trong việc tiếp nhận tàu du lịch tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Theo thông báo từ các đối tác thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, các cảng ở phường Phú Mỹ sẽ tạm dừng tiếp nhận tàu khách quốc tế từ tháng 10-2025, gồm: Cảng TCCT (Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép), Cảng TCIT (Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép) và Cảng TCTT (Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải). Lý do là các đơn vị này đang chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng tiếp nhận tàu khách vào giấy phép hoạt động theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Khách tàu biển quốc tế cập cảng Cái Mép - Thị Vải

Royal Caribbean cho biết, việc dừng đột ngột này khiến chuyến tàu Ovation of the Seas, dự kiến cập cảng ngày 18-10 với hơn 4.000 hành khách, buộc phải hủy, gây thiệt hại lớn cho du khách và doanh nghiệp. “Nếu tình trạng không được tháo gỡ ngay, các cảng khu vực TPHCM sẽ không thể đón tàu du lịch cỡ lớn, buộc Royal Caribbean phải loại TPHCM khỏi danh sách điểm đến tại châu Á”, văn bản nêu rõ.

Royal Caribbean nhấn mạnh, đây không phải là lần đầu tiên hoạt động tàu biển quốc tế tại Việt Nam bị gián đoạn do thay đổi quy định về tiếp nhận tàu khách. Trước đó, tháng 9-2024, cảng Nha Trang cũng phải tạm ngừng đón tàu, khiến một số chuyến khai thác của hãng bị hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Tập đoàn bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét giải pháp tạm thời để đảm bảo hoạt động đón tàu quốc tế không bị gián đoạn, góp phần thực hiện mục tiêu đón ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2025 như Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra.

Đoàn khách tàu biển quốc tế chuẩn bị cập cảng, lên xe tham quan TPHCM

RCG khẳng định, TPHCM là điểm đến trọng yếu trong hành trình tàu biển quốc tế khu vực châu Á, việc ngừng khai thác đột ngột sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phục hồi du lịch quốc tế của Việt Nam.

Cùng thời điểm, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đơn vị đón phần lớn lượng khách tàu biển quốc tế tại TPHCM cũng có văn bản gửi Sở Du lịch TPHCM, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng kiến nghị cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp nhiều năm qua là đơn vị tiên phong tổ chức các chương trình đón, phục vụ khách tàu biển quốc tế với quy mô lớn, trung bình hơn 3.000 khách mỗi chuyến. Mặc dù Cái Mép - Thị Vải chủ yếu là cảng làm hàng, khu vực này vẫn tiếp nhận ổn định và tuyệt đối an toàn khoảng 60–80 chuyến tàu khách mỗi năm, qua đó khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và an toàn khai thác.

Khách tàu biển quốc tế chuẩn bị lên xe trung chuyển tham quan TPHCM do Lữ hành Saigontourist tiếp đón

Từ nay đến hết tháng 4-2026, Lữ hành Saigontourist dự kiến tổ chức khoảng 15 chuyến tàu khách quốc tế, ước đạt gần 40.000 lượt khách đến khu vực Cái Mép - Thị Vải và tham quan TPHCM cùng các điểm đến phía Nam. Việc tạm dừng tiếp nhận tàu khách tại khu vực này, theo doanh nghiệp, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch đón khách quốc tế, đồng thời gây khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc thực hiện hợp đồng đã ký với các hãng tàu.

Để kịp thời tháo gỡ, ông Nguyễn Thành Lưu đề xuất Sở Du lịch TPHCM phối hợp báo cáo, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan xem xét cho phép tiếp tục triển khai thủ tục đối với tàu khách cập cảng container/tổng hợp tại Cái Mép - Thị Vải.

Khách tàu biển quốc tế tham quan Bảo tàng Lịch sử TPHCM

Doanh nghiệp cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình đón khách; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về giám sát hàng hải và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động du lịch tàu biển.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ kịp thời để việc đón tàu khách quốc tế không bị gián đoạn, góp phần giữ vững uy tín điểm đến Việt Nam và hình ảnh du lịch TPHCM thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế”, ông Nguyễn Thành Lưu nhấn mạnh.

Cảng quốc tế SP-PSA không có công năng đón tàu khách Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản phúc đáp Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA liên quan đến đề nghị được tiếp nhận tàu khách ra vào Cảng quốc tế SP-PSA (Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây). Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cảng quốc tế SP-PSA nằm tại khu bến Thị Vải thuộc cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, được chấp thuận quy mô hoạt động theo Quyết định số 880/QĐ-CHHVN ngày 3-9-2009, phục vụ tàu hàng tổng hợp và container có tải trọng đến 80.000 DWT. Căn cứ các quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, khu bến Thị Vải được định hướng gồm các cảng hàng hóa, container, hàng rời, hàng lỏng/khí, không có công năng đón khách du lịch quốc tế. Từ đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam khẳng định không đủ cơ sở xem xét, chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA về việc khai thác, tiếp nhận tàu khách ra vào cảng này.

THI HỒNG