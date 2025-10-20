Kiểm kê và định danh toàn bộ tàu cá để quản lý

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 198/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt chỉ đạo và cương quyết “tuyên chiến” với hành vi vi phạm khai thác IUU. Thủ tướng cũng yêu cầu số hóa toàn diện công tác quản lý tàu cá; trước ngày 30-10 đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá ngư dân trên các vùng biển.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo đưa vào sử dụng hệ thống kiểm soát tàu cá và ngư dân xuất nhập bến trên VNelD, hoàn thành trước ngày 30-10; kiểm kê và định danh toàn bộ tàu cá hiện có để quản lý. Cùng với đó, củng cố hồ sơ, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc đã khởi tố tại tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM, Gia Lai... và tiếp tục khởi tố, truy tố, xét xử các hành vi liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo 100% tàu cá đã đăng ký phải viết biển số, đánh dấu tàu cá. Các bộ ngành, địa phương chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU.

PHAN THẢO