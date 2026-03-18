Tăng chuyến tàu cao tốc ra Côn Đảo

Doanh nghiệp vận tải biển tăng gấp đôi tần suất khai thác tàu cao tốc Thăng Long trên tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo, đồng thời triển khai chương trình khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa hè 2026.

Tàu cao tốc Thăng Long tại bến Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (PhuQuoc Express) vừa cho biết, sẽ điều chỉnh lịch vận hành tàu cao tốc Thăng Long (sức chứa hơn 1.000 chỗ) trong dịp hè 2026, phục vụ hành khách di chuyển giữa Vũng Tàu và Côn Đảo.

Hiện tàu Thăng Long khai thác 6 chuyến/tuần, gồm 3 chuyến từ Vũng Tàu đi Côn Đảo vào các ngày thứ ba, năm, bảy và 3 chuyến chiều ngược lại vào các ngày thứ tư, sáu, chủ nhật (nghỉ thứ hai).

Tuy nhiên, từ 15-4 đến 15-6 doanh nghiệp dự kiến nâng tần suất lên 12 chuyến/tuần. Cụ thể, tàu sẽ xuất phát từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7 giờ 30 và từ Côn Đảo về lại Vũng Tàu lúc 13 giờ mỗi ngày (trừ thứ hai không hoạt động).

Khách đến Côn Đảo bằng tàu cao tốc Thăng Long tại cảng Bến Đầm

Cùng với việc tăng chuyến, doanh nghiệp triển khai chương trình giảm giá vé, còn từ 410.000 đến 950.000 đồng/lượt cho hành khách đặt vé trong giai đoạn này.

Ông Vũ Văn Khương, Tổng Giám đốc PhuQuoc Express cho biết, trong bối cảnh ngành vận tải còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Việc tăng cường khai thác 2 chuyến/ngày không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, hỗ trợ đời sống người dân vùng biển đảo, đồng thời tăng cường kết nối đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến của Việt Nam.

THÀNH HUY