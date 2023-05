Kinh doanh bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm không được giảm thuế giá trị gia tăng

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) cùng Công an huyện Bình Chánh, lực lượng Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) tổ chức lễ ra quân phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 50.