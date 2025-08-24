Phường Rạch Dừa: Hơn 1.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn

Chương trình nhằm huy động nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân gây quỹ trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần không em nào bị bỏ lại phía sau.
Đây cũng là chương trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9.
Với lộ trình dài 2km, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền gần 450 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết, toàn bộ nguồn quỹ sẽ được công khai, minh bạch và trao tận tay các em học sinh trong dịp khai giảng năm học mới.