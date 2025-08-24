Phường Rạch Dừa: Hơn 1.000 người đi bộ gây quỹ ủng hộ học sinh khó khăn

Sáng 24-8, tại khu công nghiệp Đông Xuyên, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) phối hợp tổ chức chương trình đi bộ gây quỹ “Bước chân sẻ chia – Tiếp sức đến trường” nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2025 – 2026.

Phường Rạch Dừa (TPHCM) phối hợp tổ chức chương trình đi bộ gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình nhằm huy động nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân gây quỹ trao học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, đồng phục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần không em nào bị bỏ lại phía sau.

Đây cũng là chương trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Dừa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9.

Hơn 1.000 người tham gia chương trình đi bộ gây quỹ ủng hộ học sinh

Với lộ trình dài 2km, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền gần 450 triệu đồng. Đại diện ban tổ chức cho biết, toàn bộ nguồn quỹ sẽ được công khai, minh bạch và trao tận tay các em học sinh trong dịp khai giảng năm học mới.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia chương trình

PHÚ NGÂN