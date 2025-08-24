Triển khai Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Nghệ An

Trưa nay, 24-8, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại tỉnh Nghệ An, để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5.

Trước đó, chiều 22-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp ứng phó sớm với bão số 5

Công văn của Văn phòng Chính phủ nêu rõ, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ và địa phương có tên trong danh sách nhận công văn phải có mặt tại trụ sở Quân khu IV (tỉnh Nghệ An) trước 18 giờ hôm nay 24-8 để tham gia chỉ đạo trực tiếp.

Các đơn vị được giao đảm bảo đầy đủ phương tiện, thông tin liên lạc và công tác hậu cần để Ban Chỉ đạo tiền phương hoạt động thông suốt trong mọi tình huống.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, chiều nay, 24-8, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, sẽ đến tỉnh Nghệ An và một số địa phương để kiểm tra tình hình ứng phó bão.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thành lập 2 đoàn công tác và chiều nay, 24-8 có mặt tại tỉnh Nghệ An, tham gia công tác hỗ trợ ứng phó bão số 5. Trong đó, một đoàn do Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) sau đó về làm việc với Quân khu IV.

* Trưa 24-8, ngư dân âu thuyền Thọ Quang (TP Đà Nẵng) tất bật đưa tàu thuyền vào neo đậu an toàn trước bão số 5.

Theo ghi nhận, khoảng 12 giờ ngày 24-8, trời Đà Nẵng có mưa nhỏ. Tại vịnh Mân Quang, tàu thuyền ra vào liên tục, ngư dân tất bật vận chuyển nhu yếu phẩm, cá và đá lạnh từ dưới tàu lên bờ, đồng thời tranh thủ kiểm tra dây neo, thiết bị trên tàu để phòng ngừa sự cố trước khi rời đi.

Ngư dân bốc vác đồ đạc lên bờ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Mân, phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, tàu của bà vừa đi biển được hơn 5 ngày thì nhận được thông tin khẩn về bão, lập tức cho tàu quay vào cảng. Suốt đêm, các thuyền viên phải bốc dỡ hàng hóa, đến sáng nay mới tạm ổn.

Các thuyền viên tất bật chuyển vật dụng từ ghe lên bờ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tương tự, theo ông Trần Văn Lộc, ngư dân phường An Hải (TP Đà Nẵng), do phần lớn tàu mới đi biển ngắn ngày nên lương thực, nhu yếu phẩm vẫn còn nhiều, tuy nhiên cá ướp đá dễ hư hỏng nếu thời tiết xấu nên bà con phải tranh thủ bán gấp trước khi mưa to.

Các thuyền viên kiểm tra dây chằng trước khi rời tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, Hải đội Biên phòng Sơn Trà đã tăng cường thông báo, hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến và hướng di chuyển của bão số 5, đồng thời khuyến cáo tàu thuyền nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm.

Hải đội Biên phòng Sơn Trà thông báo cho ngư dân

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước giúp dân chằng, chống nhà cửa và hướng dẫn sắp xếp phương tiện vào K20 trú tránh bão số 5.

Chằng chống nhà cửa

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, tính đến 5 giờ sáng cùng ngày, toàn thành phố còn 258 tàu với hơn 2.700 lao động đang hoạt động trên biển, tất cả đều đã nhận được cảnh báo và không có tàu nào nằm trong khu vực nguy hiểm. Hiện có gần 3.882 tàu cá Đà Nẵng và 116 tàu ngoại tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại địa bàn Đà Nẵng.

PHÚC HẬU - XUÂN QUỲNH