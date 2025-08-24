Người dân Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng bộ đội cấp tập gia cố bờ biển, nhà cửa trước bão số 5

Sáng 24-8, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương vận chuyển vật liệu gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) để ứng phó bão số 5.

Có mặt tại xã Đan Hải, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thời tiết âm u, thi thoảng có mưa nhỏ. Thời điểm này, các lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân, người dân, đoàn viên thanh niên ở xã Đan Hải phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tập trung, khẩn trương vận chuyển hàng trăm bao tải chứa cát, đá hộc, rọ thép, cọc cừ để gia cố tại các vị trí xung yếu với chiều dài hơn 200m đoạn qua thôn Tân Ninh Châu và Hội Long.

Lực lượng chức năng và người dân khẩn trương vận chuyển cát, đá gia cố bờ biển xã Đan Hải

Song song với đó, địa phương cũng huy động máy đào, máy múc, xe tải vận chuyển cát, đá hộc đến hiện trường để tăng cường, đẩy nhanh tiến độ gia cố bờ biển.

Đoàn viên thanh niên cùng các lực lượng vận chuyển bao tải cát để gia cố bờ biển

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết, trong sáng 24-8, địa phương đã huy động tổng cộng hơn 400 người tham gia vận chuyển, bốc vác hàng trăm khối cát, đá hộc, rọ thép… để gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển. Việc gia cố này sẽ cố gắng hoàn thành trong ngày 24-8, trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền. Trước đó, vào chiều 23-8, địa phương cũng đã huy động khoảng 400 người tham gia gia cố bờ biển.

Thiếu tá Trần Văn Mạnh, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong sáng nay, đơn vị huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tham gia gia cố kè tại bờ biển ở xã Đan Hải. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp, hỗ trợ bà con ngư dân các khu vực bãi ngang tổ chức chằng néo tàu thuyền, ngư cụ nhằm đảm bảo an toàn, tránh va đập hư hỏng khi bão đổ bộ vào đất liền.

Nhiều năm nay, do ảnh hưởng các đợt thiên tai, triều cường mạnh khiến một số vị trí xung yếu dọc khu vực bờ biển thôn Tân Ninh Châu và Hội Long (xã Đan Hải) bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng. Trong đó, có một số vị trí sạt lở đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống nằm phía bên trong rừng phòng hộ, khoảng 10m. Tình trạng sạt lở không chỉ cuốn trôi đất cát mà còn làm đổ ngã rất nhiều cây phi lao phòng hộ khác.

Do vậy, việc gia cố các vị trí xung yếu bờ biển nhằm chủ động ứng phó bão số 5, hạn chế triều cường dâng cao gây sạt lở, lan rộng, bảo vệ tuyến đê Hội Thống. Đây là tuyến đê xung yếu bảo vệ hàng ngàn hộ dân ở xã Đan Hải.

Các lực lượng vận chuyển vật liệu để gia cố bờ biển xã Đan Hải

Sáng 24-8, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đồng loạt xuống địa bàn, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 5.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị hỗ trợ người dân. Thực hiện: HOÀI NAM - MINH PHONG

Ông Hồ Khiên, Trưởng bản Lòm xã Dân Hóa cho biết, Đồn biên phòng Ra Mai đã cử chiến sĩ đến từng nhà dân của bản để sửa chữa, chằng néo nhà cửa cho bà con.

Bộ đội Đồn biên phòng Ra Mai, xã Dân Hóa chằng néo nhà cho bà con dân bản

Tại các cửa sông, cửa biển, cán bộ chiến sĩ các trạm kiểm soát biên phòng liên tục kêu gọi, hướng dẫn và sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, chú trọng chống va đập, cháy nổ.

Bộ đội Đồn biên phòng Ngư Thủy đưa máy kéo thuyền lên bờ

Bộ đội Đồn biên phòng Thuận thông kênh mương trước bão số 5

Ở các xã ven biển, lực lượng biên phòng phối hợp địa phương giúp dân đưa thuyền lên vị trí cao, chằng buộc chắc chắn. Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị phát huy phương châm “4 tại chỗ”, chủ động tuyên truyền, hỗ trợ bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống bão; đồng thời bám sát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, ngầm tràn để thiết lập cảnh báo, ngăn chặn giao thông khi mưa lũ diễn biến phức tạp.

Song song đó, phương án di dời dân đến nơi an toàn cũng đã được chuẩn bị, sẵn sàng triển khai nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Các trường học trên địa bàn biên giới, ven biển được hỗ trợ gia cố cơ sở vật chất, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Nhân viên Trường mầm non Quảng Phú, xã Phú Trạch dùng nước thay bao cát che chắn mái tôn

Hiện, trên vùng biển Vịnh Bắc bộ không còn tàu thuyền của tỉnh Quảng Trị hoạt động. Một số tàu đã cập bờ, số còn lại chờ thủy triều dâng để vào cửa biển, dự kiến đến đầu giờ chiều nay sẽ hoàn tất công tác tránh trú.

Ghi nhận của PV Báo SGGP trong sáng nay, thị trường bao ni lông bán ra nhiều, do người dân mua về bơm nước để bỏ trên mái ngói, mái tôn nhằm chống tốc mái. Năm nay, người dân sử dụng bao đựng nước thay thế bao cát do cát hiện khan hiếm, giá cao.

DƯƠNG QUANG - MINH PHONG