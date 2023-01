Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3% trong năm 2022

Đây là một trong những tốc độ tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong 40 năm qua, chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cũng như các tác động từ khủng hoảng thị trường bất động sản. Tuy nhiên, con số này tốt hơn so với dự báo 2,8% trong một cuộc thăm dò của Reuters.

Trước đó, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2022 là 5,5% - thấp hơn nhiều so với những gì nước này đạt được trong năm 2021 khi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước tăng hơn 8%.

Tính riêng trong tháng 12-2022, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,3% so với cùng kỳ năm trước đó, giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 2,2% ghi nhận tháng 11-2022. Nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự lây lan của đại dịch Covid-19.