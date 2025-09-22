Kịp thời giải cứu 17 người dân khỏi vùng lũ ở Đồng Nai

Ngay khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai cùng Ban CHQS xã Thiện Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.
Thượng tá Huỳnh Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài cho biết, nhờ sự kịp thời và quyết liệt, đến trưa 22-9, toàn bộ 17 người dân đã được giải cứu an toàn. Đặc biệt, trường hợp bà Hồ Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1950) và con trai đều bị tai biến, không thể đi lại, đã được cán bộ Ban CHQS xã trực tiếp cõng, đưa đến nơi trú ngụ an toàn.
Ban CHQS xã Thiện Hưng tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, phối hợp cùng địa phương bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến mưa lũ phức tạp.