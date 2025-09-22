Kịp thời giải cứu 17 người dân khỏi vùng lũ ở Đồng Nai

Mưa lớn trong đêm 21 và sáng 22-9 gây ngập lụt, cô lập nhiều hộ dân ở xã Thiện Hưng (Đồng Nai), trong đó 4 hộ với 17 nhân khẩu tại tổ 5, ấp 6 bị nước lũ bao vây.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Hưng cõng bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1950, bị tai biến đến nơi an toàn

Ngay khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai cùng Ban CHQS xã Thiện Hưng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.

Con trai bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết được cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Hưng đưa đến nơi an toàn

Thượng tá Huỳnh Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Đồng Xoài cho biết, nhờ sự kịp thời và quyết liệt, đến trưa 22-9, toàn bộ 17 người dân đã được giải cứu an toàn. Đặc biệt, trường hợp bà Hồ Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1950) và con trai đều bị tai biến, không thể đi lại, đã được cán bộ Ban CHQS xã trực tiếp cõng, đưa đến nơi trú ngụ an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiện Hưng di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn

Ban CHQS xã Thiện Hưng tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, phối hợp cùng địa phương bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến mưa lũ phức tạp.

