Kịp thời ứng cứu 2 người dân bị lũ cuốn trôi ở Huế

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã kịp thời cứu được 2 nạn nhân cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, TP Huế.

Đêm 28-10, sau khi nhận tin báo có 2 người dân bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực Tổ dân phố Tây Thành, ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, TP Huế cùng lực lượng trực chiến tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu phối hợp với công an phường, người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu hộ.

Ông Huỳnh Từ, tổ dân phố Tây Thành điều khiển ca nô cá nhân cùng lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở phường Hóa Châu, TP Huế

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng kịp thời cứu được 2 anh N.Th.Th. và T.H. cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, TP Huế.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, TP Huế, tham gia ứng cứu và chăm sóc sức khỏe người đuối nước

Hiện sức khỏe 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi đã ổn định. Như vậy, trong ngày 28-10, lực lượng cán bộ ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu đã phối hợp với người dân kịp thời cứu được 4 người dân bị lũ cuốn trôi trên địa bàn.

