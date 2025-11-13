Tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, chủ trương cho phép viên chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để tạo cơ chế liên thông nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư.

Tuy nhiên, trước hết, viên chức phải bảo đảm thực hiện tốt và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có cơ chế cụ thể để tránh xung đột lợi ích, tránh lợi dụng chính sách làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị nơi công tác.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại phiên thảo luận ở hội trường, nhiều ĐB cũng quan tâm tới phương thức đánh giá viên chức, làm sao bảo đảm đánh giá phải thực chất trên nguyên tắc gắn với sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ; định lượng, khách quan, đa chiều…

Với những yêu cầu này, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, bộ sẽ rà soát, chỉnh lý để quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công và sự hài lòng của người dân; ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức bảo đảm công khai, minh bạch trong đánh giá, quản lý và phát triển đội ngũ viên chức.

Một số ý kiến của các ĐB đề nghị cân nhắc không quy định về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập mà nên để Luật Tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập quy định. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho rằng, đây cũng là nội dung Chính phủ cân nhắc kỹ trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội. Luật Viên chức quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ viên chức, còn đơn vị sự nghiệp công lập là vấn đề về tổ chức bộ máy.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình, quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) về đơn vị sự nghiệp công lập làm căn cứ để Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, trong thời gian chưa ban hành luật về tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp, cơ quan chủ trì soạn thảo xin Quốc hội cho giữ quy định tại quy định như dự thảo Luật để làm cơ sở cho các văn bản dưới Luật có căn cứ ban hành và giữ sự ổn định trong quá trình vận hành đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà các ĐB Quốc hội quan tâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để xây dựng luật để điều chỉnh về đơn vị sự nghiệp công lập, trình Quốc hội trong thời gian tới.

Tại buổi thảo luận sáng nay, nội dung về đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm được nhiều ĐB quan tâm vì có liên quan tới đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng viên chức. Với nội dung này, người đứng đầu Bộ Nội vụ nói sẽ rà soát các điều khoản quy định về căn cứ tuyển dụng; nguyên tắc tuyển dụng; phương thức tuyển dụng; và các nội dung quy định về vị trí việc làm tại dự thảo luật.

Ngoài các nội dung trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo ghi nhận toàn bộ ý kiến về các nội dung như kỷ luật viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, loại trừ, miễn giảm trách nhiệm của viên chức, chế độ thôi việc, nghỉ hưu, các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ viên chức để rà soát, chỉnh lý bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tạo điều kiện xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.

ĐỖ TRUNG