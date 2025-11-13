Ngày 13-11, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Hội thảo khoa học ứng dụng GIS toàn quốc, năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị thông minh”.

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Thủ Dầu Một cùng hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ địa không gian trên cả nước và nước ngoài.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, khởi nguồn từ năm 2009, sau 16 năm tổ chức, Hội thảo GIS toàn quốc đã phát triển thành diễn đàn học thuật uy tín, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ địa không gian trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị. Năm nay, hội thảo tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối tri thức – lan tỏa công nghệ vì đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu đã nghe các tham luận về: “Tích hợp AI-GIS trong xây dựng giải pháp phòng chống thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu”, “Nâng cao khả năng phục hồi và ứng phó với rủi ro khí hậu bằng Trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI)"; "GIS và Viễn thám trong kinh tế xanh và quản lý đô thị thông minh"; "Tổng quan về hệ sinh thái kinh tế tầm thấp của Việt Nam và một số gợi mở chính sách phát triển".

Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một tặng hoa, quà lưu niệm đến các diễn giả tham gia phiên toàn thể

Nhiều nhà khoa học khác cũng chia sẻ các nghiên cứu chuyên sâu về ứng dụng ảnh viễn thám trong đánh giá biến động đất đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ quy hoạch vùng hay mô hình 3D GIS trong giám sát hạ tầng và môi trường đô thị. Các ý kiến đều thống nhất rằng, GIS đang trở thành công cụ nền tảng hỗ trợ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, quy hoạch thông minh và phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Kim Lợi, Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu Đại học Nông lâm TPHCM trình bày tham luận “Tích hợp AI-GIS trong xây dựng giải pháp phòng chống thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu”

Hội thảo năm nay thu hút hơn 100 tham luận, trong đó hơn 40 bài được chọn công bố trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia (Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM) và 6 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đặc biệt, ấn phẩm tiếng Anh do Nhà xuất bản IOP (chỉ số Scopus) phát hành tiếp tục thu hút hơn 60 nhóm tác giả trong và ngoài nước tham gia, góp phần khẳng định vị thế học thuật của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ địa không gian.

