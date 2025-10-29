Xã hội

Hỗ trợ 10 gia đình ngư dân Gia Lai mất tích, bị nạn trên biển

SGGPO

Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tại Gia Lai tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các ngư dân hai tàu cá gặp nạn trên biển.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và chia sẻ với gia đình các ngư dân tàu BĐ-97258-TS mất liên lạc từ ngày 27-9-2025 và tàu BĐ-83019-TS bị tàu nước ngoài tông chìm ngày 4-10-2025.

ANH.jpg
Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình ngư dân có tàu cá mất tích

Tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều gia đình ngư dân tàu BĐ-97258-TS vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Đến nay, khi hy vọng đã cạn, thân nhân đã lập bàn thờ tưởng nhớ các ngư dân mất tích.

Trong các ngư dân mất tích cùng tàu cá BĐ-97258-TS, trường hợp anh Hà Quốc Phong (ở tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ hành nghề ve chai, nuôi 4 con nhỏ, con trai thứ ba bị tật bẩm sinh.

Hiện, chính quyền địa phương đã vận động các nguồn hỗ trợ để xây lại ngôi nhà mới cho vợ con anh Phong, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cam kết đóng góp ngày công xây dựng.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ cho 10 gia đình ngư dân tàu BĐ-97258-TS (mỗi gia đình 5 triệu đồng) từ Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh. Đồng thời, đoàn cũng đến thăm và hỗ trợ gia đình ông Ng.T.U., thuyền trưởng tàu BĐ-83019-TS, bị tử nạn trong vụ va chạm trên biển.

ANH.jpg
Đoàn công tác trao hỗ trợ cho gia đình các ngư dân mất tích, bị nạn trên biển ở phường Hoài Nhơn Đông

Như Báo SGGP thông tin, tàu cá BĐ-97258 TS do ông H.V.S. (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu mất tích trên vùng biển cách phường Quy Nhơn khoảng 147 hải lý vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9.

z7079660772406_ac21470aa4e9da4faea05ffc835fd086.jpg
Trước đó, tỉnh Gia Lai lập Sở Chỉ huy lâm thời tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS

Sau sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập Sở Chỉ huy lâm thời để tìm kiếm tàu cá, ngư dân mất tích nhưng không thành.

Đối với tàu cá BĐ-83019-TS bị tàu chở dầu MS FAVOR, quốc tịch Hàn Quốc (MMSI 440870000, IMO 009448853, hiệu D7MM) tông trúng vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10-2025.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

mưa bão ngư dân mất tích Gia Lai tàu cá bị nạn biển Đông BĐ 97258 TS tàu hàng tàu chở dầu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn