Hỗ trợ 10 gia đình ngư dân Gia Lai mất tích, bị nạn trên biển

Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị liên quan tại Gia Lai tổ chức thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các ngư dân hai tàu cá gặp nạn trên biển.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và chia sẻ với gia đình các ngư dân tàu BĐ-97258-TS mất liên lạc từ ngày 27-9-2025 và tàu BĐ-83019-TS bị tàu nước ngoài tông chìm ngày 4-10-2025.

Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình ngư dân có tàu cá mất tích

Tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, nhiều gia đình ngư dân tàu BĐ-97258-TS vẫn mòn mỏi chờ tin người thân. Đến nay, khi hy vọng đã cạn, thân nhân đã lập bàn thờ tưởng nhớ các ngư dân mất tích.

Trong các ngư dân mất tích cùng tàu cá BĐ-97258-TS, trường hợp anh Hà Quốc Phong (ở tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ hành nghề ve chai, nuôi 4 con nhỏ, con trai thứ ba bị tật bẩm sinh.

Hiện, chính quyền địa phương đã vận động các nguồn hỗ trợ để xây lại ngôi nhà mới cho vợ con anh Phong, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cam kết đóng góp ngày công xây dựng.

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ cho 10 gia đình ngư dân tàu BĐ-97258-TS (mỗi gia đình 5 triệu đồng) từ Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh. Đồng thời, đoàn cũng đến thăm và hỗ trợ gia đình ông Ng.T.U., thuyền trưởng tàu BĐ-83019-TS, bị tử nạn trong vụ va chạm trên biển.

Đoàn công tác trao hỗ trợ cho gia đình các ngư dân mất tích, bị nạn trên biển ở phường Hoài Nhơn Đông

Như Báo SGGP thông tin, tàu cá BĐ-97258 TS do ông H.V.S. (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu mất tích trên vùng biển cách phường Quy Nhơn khoảng 147 hải lý vào lúc 20 giờ 13 phút ngày 27-9.

Trước đó, tỉnh Gia Lai lập Sở Chỉ huy lâm thời tìm kiếm tàu cá BĐ 97258 TS

Sau sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập Sở Chỉ huy lâm thời để tìm kiếm tàu cá, ngư dân mất tích nhưng không thành.

Đối với tàu cá BĐ-83019-TS bị tàu chở dầu MS FAVOR, quốc tịch Hàn Quốc (MMSI 440870000, IMO 009448853, hiệu D7MM) tông trúng vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10-2025.

NGỌC OAI