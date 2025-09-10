Lâm Đồng đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 10-9, tại hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện sở đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hàng tuần tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí định kỳ tỉnh Lâm Đồng

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, theo đại diện Sở Xây dựng, cơ quan này đã kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chuyển đổi chủ đầu tư các Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án (từ các Ban Quản lý dự án, UBND các huyện (trước đây) sang Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Tính đến hết tháng 8-2025, Lâm Đồng thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được hơn 6.300 tỷ đồng, đạt 33,7% kế hoạch. Ngoài nguyên nhân khách quan, vẫn còn nhiều nguyên nhân chủ quan dẫn đến tiến độ giải ngân vốn chậm, trong đó những dự án có quy mô lớn tập trung vào lĩnh vực giao thông.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai loạt dự án giao thông trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai); dự án cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng); dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B; giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đang chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu

Tuy nhiên, nhiều dự án đang chậm tiến độ, thậm chí sau khi không còn UBND cấp huyện, dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành không có đơn vị chủ đầu tư trực tiếp; hoặc một số dự án chưa hoàn thành bảng giá đất tại địa phương nên dù khởi công đã lâu nhưng chưa giải phóng được mặt bằng.

ĐOÀN KIÊN