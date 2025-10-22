Lâm Đồng: Đề nghị truy tố nam thanh niên xâm hại nhiều trẻ em tại cơ sở tu tập

Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt) bị cơ quan công an đề nghị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, ngụ phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ sở Thập Thiện, đường Kim Đồng, phường Cam Ly – Đà Lạt

Theo điều tra, Nguyễn Đắt Vũ xuất gia năm 2010, làm đệ tử Thiền viện Vạn Hạnh, từ năm 2015 là tu sĩ của Thiền viện Vạn Hạnh. Từ năm 2017, Nguyễn Đắt Vũ được trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh giao quản lý cơ sở Thập Thiện, đường Kim Đồng (nay thuộc phường Cam Ly – Đà Lạt). Trong thời gian Vũ quản lý cơ sở này, có 8 cháu nhỏ được gia đình gửi đến để tu tập và đi học.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8-2023, Nguyễn Đắt Vũ nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục 6 cháu nhỏ tại cơ sở tu tập Thập Thiện. Sau những lần thực hiện hành vi trên, Vũ đều dặn các cháu không được kể cho ai biết. Có trường hợp bị Vũ dụ dỗ lên phòng ngủ của mình cho mượn điện thoại chơi game, sau đó thực hiện hành vi xâm hại…

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tại cơ sở tu tập Thập Thiện, một nhóm các em thu thập bằng chứng phạm tội của Nguyễn Đắt Vũ, sau đó báo cho gia đình rồi trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra ghi nhận, Nguyễn Đắt Vũ đến đầu thú và khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội. Gia đình Vũ đã bồi thường và được gia đình các bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đắt Vũ thực hiện hành vi nhiều lần nên đề nghị xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng.

ĐOÀN KIÊN