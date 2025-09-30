Lâm Đồng mời gọi đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch

Chiều 30-9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 12-10, với sự tham dự của khoảng 750 đại biểu, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giải đáp một số thông tin liên quan đến hội nghị xúc tiến đầu tư vào Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hội nghị lần này tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế xanh và logistics, du lịch - dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững, góp phần hình thành chuỗi liên kết giá trị và động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án, với tổng diện tích khoảng 2.300 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 33.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các bên sẽ ký kết hợp tác đầu tư và biên bản ghi nhớ cho nhiều dự án tiềm năng khác.

Ông Lê Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng thông tin về các dự án trên địa bàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bên cạnh hội nghị chính, chuỗi hoạt động bên lề sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, bao gồm: trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu nông sản, sản phẩm du lịch, thương mại, công nghệ số, và quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

ĐOÀN KIÊN