Lâm Đồng mời gọi đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch

Hội nghị lần này tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm như: công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế xanh và logistics, du lịch - dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững, góp phần hình thành chuỗi liên kết giá trị và động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dịp này, tỉnh Lâm Đồng sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 dự án, với tổng diện tích khoảng 2.300 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 33.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các bên sẽ ký kết hợp tác đầu tư và biên bản ghi nhớ cho nhiều dự án tiềm năng khác.
Bên cạnh hội nghị chính, chuỗi hoạt động bên lề sẽ được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, bao gồm: trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu nông sản, sản phẩm du lịch, thương mại, công nghệ số, và quy hoạch các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh.