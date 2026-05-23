Nông sản Lâm Đồng có mặt ở nhiều thị trường quốc tế nhờ mã số vùng trồng lớn

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hiện nhiều ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá, sản lượng cà phê hằng năm ước đạt trên 1 triệu tấn, rau khoảng 3,5 triệu tấn, hoa khoảng 4,6 tỷ cành mỗi năm.

Cùng với phát triển sản xuất, tỉnh đặc biệt chú trọng phục vụ xuất khẩu, hiện toàn tỉnh có hơn 1.200 mã số vùng trồng và trên 300 mã số cơ sở đóng gói. Nhờ đó, nông sản Lâm Đồng đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Với những lợi thế tổng hợp về điều kiện tự nhiên, quy mô sản xuất và định hướng phát triển, Lâm Đồng có đầy đủ tiềm năng để trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, đồng thời là trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sơ chế rau thủy canh tại khu vực Đà Lạt trước khi xuất khẩu

Tại hội nghị, các đại biểu là chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà phân phối hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đánh giá rõ hơn tiềm năng, lợi thế nổi bật của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, bên cạnh sản xuất nông nghiệp cũng cần gắn với du lịch nông thôn, khai thác giá trị cảnh quan, văn hóa và sản phẩm đặc trưng địa phương; các giải pháp tận dụng lợi thế phát triển ngành cà phê Lâm Đồng; đề xuất mô hình hợp tác, tiêu chuẩn chất lượng và đầu tư vào vùng nguyên liệu hiện nay…

Tại hội nghị, cũng diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng với các đơn vị thu mua, đối tác trong nước và quốc tế.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong khuôn khổ hội nghị, nhiều nội dung hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác đã được trao đổi, thống nhất định hướng ký kết trong thời gian tới. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển của tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ ổn định, bền vững.

