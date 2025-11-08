Lâm Đồng: Tạm ứng kinh phí hỗ trợ người dân phải di dời quanh hồ Cay An

Chiều 8-11, UBND xã Tà Năng cho biết, đã quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân di dời trong vùng có nguy cơ ngập sâu quanh hồ Cay An, xã Tà Năng.

Trước mắt, xã Tà Năng tạm ứng 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách xã năm 2025 để hỗ trợ cho hơn 100 hộ gia đình đã di dời, số tiền được trao ngay cho người dân trong chiều cùng ngày.

Hỗ trợ cho các hộ dân di dời trong vùng có nguy cơ ngập sâu quanh hồ Cay An

Liên quan đến phương án xử lý an toàn đập hồ Cay An, trong chiều 8-11, cùng với việc đóng cọc, bồi đất, phủ bạt chống thấm, cơ quan chức năng bắt đầu triển khai 48 mũi khoan phụt, chia thành 3 hàng khoan trên mặt đập tại khu vực xảy ra sự cố. Tại đây, sắt và bê tông sẽ được bơm trực tiếp vào giữa thân đập nhằm giữ an toàn cho công trình. Cùng với đó, công tác quan trắc, theo dõi sẽ được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Vùng hạ du hồ Cay An có hơn 400 hộ dân sinh sống

"Xã Tà Năng đã vận động hơn 100 hộ dân, với gần 600 khẩu thuộc khu vực trũng thấp (vùng hạ du có hơn 400 hộ), có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập, di dời đến nơi ở an toàn, đồng thời tổ chức hỗ trợ đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian di dời. Đã thông báo cho xã Tà Hine để sẵn sàng phối hợp khi có sự cố xảy ra", ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng cho biết.

Từ chiều 8-11, cơ quan chức năng bắt đầu triển khai 48 mũi khoan phụt, sau đó đổ bê tông tại khu vực sụt lún để gia cố thân đập

Trước đó, từ đêm 7-11, lực lượng chức năng đã quyết định phá bức tường bê tông giữ nước tại khu vực tràn, hệ thống máy bơm cũng đã được tăng cường nhằm khẩn trương thoát nước ra khỏi hồ, giảm áp lực cho đập. Đến trưa 8-11, mực nước trong hồ Cay An đã hạ khoảng 1m so với ngày 7-11.

Vị trí sụt lún đập hồ Cay An đến chiều 8-11 đã cơ bản được gia cố

Vị trí sụt lún (khoanh tròn) của đập hồ chứa Cay An, xã Tà Năng nhìn từ trên cao

ĐOÀN KIÊN