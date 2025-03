Làm giả giấy tờ, gian lận tuổi cầu thủ Sông Lam Nghệ An

Sáng 22-3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Nguyễn Thị Tú và Trần Quốc Dũng. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin phản ánh về việc một số cầu thủ trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu gian lận tuổi để được thi đấu. Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời làm giảm uy tín của một số sở, ban, ngành và truyền thống bóng đá của Câu lạc bộ Sông Lam.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh, điều tra làm rõ. Qua đó, phát hiện một số đối tượng là thân nhân, gia đình của một số cầu thủ trẻ đã thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ,... để được đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Các tài liệu, giấy tờ làm giả

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Tú, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nên Tú đã tự mình cũng như câu kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quốc Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của Câu lạc bộ và cơ quan chức năng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG