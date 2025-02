Làm rõ vụ clip cảnh sát giao thông kẹp cổ tài xế taxi công nghệ

Ngày 10-2, Công an quận 7 (TPHCM) có báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM về việc 2 cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) của đơn vị này liên quan đến vụ khống chế, kẹp cổ một tài xế taxi công nghệ và clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip CSGT có hành động kẹp cổ để khống chế, ghì mặt tài xế xuống. Khi CSGT bỏ tay ra, tài xế thoát ra được nhưng vẫn bị nắm cổ áo.

CSGT liên tục nói lớn, yêu cầu tài xế ngồi xuống. Nội dung clip còn có tiếng của CSGT: “Ai cho ông giật đồ của công an?”. Tài xế nói: “Tôi cầm lấy đồ coi thôi chứ có làm gì đâu...".

Hình ảnh CSGT khống chế tài xế taxi

Đồng thời, clip còn có một CSGT khác cố gắng ngăn cản đồng đội, để xoa dịu tình hình; cố gắng giải thích với tài xế.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào 16 giờ ngày 9-2 ở đường Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7). Hai CSGT xuất hiện trong clip thuộc đội CSGT – Trật tự, Công an quận 7; người bị kẹp cổ là tài xế taxi công nghệ.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc là do tài xế taxi công nghệ có dấu hiệu vi phạm giao thông và bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính. Khi bị CSGT xử phạt, tài xế giằng co biên bản, dẫn đến việc CSGT bực tức, có hành vi như trong clip.

Sau vụ việc, tài xế được đưa về trụ sở công an để làm rõ. Đồng thời, Công an quận 7 yêu cầu 2 cán bộ CSGT xuất hiện trong clip và Đội CSGT – Trật tự giải trình để báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM. Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý theo quy định.

DUY NAM