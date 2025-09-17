Lần đầu tiên Việt Nam điều trị ca bạch cầu cấp bằng liệu pháp tế bào CAR-T

Ngày 16-9, TS-BS Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM cho biết, vừa điều trị thành công cho bệnh nhi nữ, 12 tuổi, mắc bạch cầu cấp dòng lympho B, nhóm nguy cơ cao bằng liệu pháp CAR-T.

Các bác sĩ đang chúc mừng bệnh nhi điều trị thành công

Liệu pháp sử dụng tế bào T của bệnh nhân được thu thập từ máu, được sửa đổi gene để có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư. Đây là liệu pháp tế bào khó, phức tạp nhất hiện nay và lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Bệnh nhi được chẩn đoán bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. Sau khi tái phát tủy lần đầu sau hóa trị, bệnh nhi đã được ghép tủy nửa thuận hợp từ người cha nhưng vẫn tái phát lần thứ hai. Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell, trở thành ca đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp này.

Các tế bào T được thu thập từ bệnh nhân sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm, nơi các chuyên gia sẽ sửa đổi gene để tạo ra một protein CAR (chimeric antigen receptor) trên bề mặt của tế bào T. Protein CAR này có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Sau khi các tế bào CAR T được sản xuất, chúng được gửi trở lại cho bệnh nhân và được tiêm vào cơ thể. Khi tế bào CAR T nhận diện tế bào ung thư, chúng sẽ tấn công và tiêu diệt chúng. Đến nay, sau hơn một năm điều trị, bệnh nhi vẫn sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và đang được theo dõi, điều trị duy trì. Về quá trình truyền tế bào CAR-T cho bệnh nhi được thực hiện tại Đài Loan (Trung Quốc) do chi phí thấp hơn so với các nước trong khu vực và có sự hợp tác chuyên môn. Tuy nhiên chi phí điều trị vẫn rất lớn, ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

“Hiện bệnh viện đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được cấp chứng nhận), và sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài để tự sản xuất tế bào CAR-T tại Việt Nam. Mục tiêu của bệnh viện là từng bước làm chủ công nghệ, qua đó giảm mạnh chi phí điều trị. Nếu sản xuất tế bào CAR-T tại Việt Nam, chi phí dự kiến có thể giảm khoảng 20 lần, xuống còn dưới 500 triệu đồng cho mỗi ca”, TS-BS Phù Chí Dũng thông tin.

Đồng thời TS-BS Phù Chí Dũng cho biết, bệnh viện đang thực hiện đề tài cấp sở, và hướng tới đề tài cấp bộ để triển khai kỹ thuật này. Hiệu quả của việc tự sản xuất được kỳ vọng là rất tốt, dựa trên các nghiên cứu ở Nhật Bản.

Từ ngày 16 đến 20-9, Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp với Hội Truyền máu Huyết học TPHCM, Hội Y học TPHCM cùng các đối tác quốc tế tổ chức 3 hội nghị khoa học quốc tế lớn: “Hội nghị Ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á Thái Bình Dương lần 30 (30th APBMT), Hội nghị Truyền máu Huyết học Việt Nam lần 8 (8th VNBTH) và Hội nghị Truyền máu - Ghép - Liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 (8th VFO-TTCT)”. Hội nghị cập nhật những báo cáo khoa học mới nhất của các chuyên gia quốc tế và trong nước về các lĩnh vực: truyền máu, bệnh lý huyết học (ác tính và lành tính), hoá trị liệu, ghép tế bào gốc tạo máu, liệu pháp trúng đích, liệu pháp tế bào, liệu pháp gen, kháng thể đơn dòng, nhiễm trùng, nhiễm nấm xâm lấn, nhiễm siêu vi, xét nghiệm, ngân hàng tế bào gốc, tế bào gốc trung mô, ngân hàng máu, quản lý chất lượng, điều dưỡng,... Hội nghị dự kiến có hơn 1.500 đại biểu tham dự, trong đó hơn 300 chuyên gia và đại biểu quốc tế. Tại hội nghị, song song với các phiên báo cáo khoa học đều có các phiên họp với các chuyên gia nước ngoài để bàn về vấn đề hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển về lĩnh vực huyết học.

