Xã Bình Lợi khai mạc đường mai

Người dân đến tham quan tại buổi khai mạc đường hoa mai vàng Bình Lợi. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi cho biết, trong những năm qua, thực hiện chủ trương của thành phố về phát triển nông nghiệp đô thị, xã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã Bình Lợi phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: THANH HIỀN

Được biết, đường hoa mai vàng Bình Lợi là hoạt động thường niên, kết hợp trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ tết nhằm làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. "Trong thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề trồng mai vàng, hoa – cây kiểng; từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu Mai vàng Bình Lợi gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp địa phương”, bà Nguyễn Thị Liêm, Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Người dân xã Bình Lợi nhận quà Tết. Ảnh: THANH HIỀN

Ông NVT, một hộ trồng mai tại địa phương cho biết, mấy tháng trước nhiều vườn mai bị ngập do mưa lớn và triều cường. Lúc đó, chính quyền xã cùng người dân huy động nhiều máy bơm hỗ trợ thoát nước, giúp chống ngập kịp thời. Sau một thời gian ngắn, vườn mai đã phục hồi và đảm bảo nguồn cung vào dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Dịp này, UBND xã Bình Lợi phối hợp cùng một số đơn vị trao hơn 140 phần quà cho trẻ em và các hộ dân khó khăn trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa nghĩa tình và chăm lo cho người dân cái Tết an khang, no ấm.

THANH HIỀN