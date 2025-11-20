Lãnh 11 năm 6 tháng tù vì dùng dao chém cán bộ thôn

Sáng 20-11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Xuyến (sinh năm 1971, trú thôn Tây Nguyên, xã Thiên Cầm) mức án 11 năm 6 tháng tù giam, gồm 10 năm 6 tháng tù về tội "Giết người", 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Trần Hữu Xuyến tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 5-1-2025, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3 thôn Tây Nguyên, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên cũ (nay là thôn Tây Nguyên, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành đo đạc, cắm mốc ranh giới, phân chia lại ruộng đất ở khu vực cánh đồng Hè Miệu (thôn Tây Nguyên); trong đó Trần Hữu Xuyến cũng là thành viên.

Do không đồng ý với kết quả của việc chuyển đổi đất ruộng đối với gia đình mình theo quyết định của Ban Chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3, nên đối tượng tranh cãi gay gắt, rồi gây xích mích với các thành viên khác trong ban. Đỉnh điểm của sự việc, đối tượng Trần Hữu Xuyến đã dùng dao chém 2 phát vào đầu ông Bùi Văn C. (sinh năm 1961, Bí thư Chi bộ thôn Tây Nguyên, Tổ phó Ban Chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3), làm ông C. ngã xuống ruộng bất tỉnh.

Thấy ông C. bị chém, ông Trần Quốc L. (sinh năm 1984, thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp lần 3) đứng gần đó, chạy vào để can ngăn cũng bị Xuyến dùng dao chém trúng đầu.

Ngay sau đó, mọi người vào can ngăn và đưa ông C. và ông L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Qua giám định, anh L. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%, ông C. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30%.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Hữu Xuyến đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo giám định, con dao mà Trần Hữu Xuyến dùng để gây án là vũ khí thuộc phụ lục 5 của “Danh mục dao có tính sát thương cao” theo Thông tư 75/2024/TT-BCA ngày 15-11-2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

DƯƠNG QUANG