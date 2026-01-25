Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM thăm, động viên người trồng hoa tết xã Bình Chánh

Đoàn công tác của Hội Nông dân TPHCM vừa đến thăm, động viên nông dân và khảo sát các mô hình nông nghiệp tiêu biểu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại xã Bình Chánh.

Đoàn đã đến thăm vườn trồng lan của ông Nguyễn Văn Thọ với diện tích 8.500m²; vườn trồng lan của ông Đoàn Văn Xuân với diện tích hơn 21.000m2; các vườn trồng hoa tết khác với đa dạng các loại hoa kiểng: sống đời, vạn thọ, mồng gà, cúc, hoa dừa cạn, dạ yến thảo…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Huỳnh Thị Kim Xuyến thăm nông dân trồng hoa tại xã Bình Chánh

Đây là những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền, các mô hình trồng hoa kiểng không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho hộ gia đình mà còn tạo nên những thương hiệu uy tín cho địa phương.

Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, trưởng đoàn công tác, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các hội viên nông dân xã Bình Chánh trong việc áp dụng kỹ thuật mới, đa dạng chủng loại hoa kiểng, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Các vườn hoa tết của nông dân xã Bình Chánh chuẩn bị cung ứng cho thị trường

