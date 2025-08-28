Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, trân trọng cảm ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đến thăm các m ẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Ngày 28-8, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hạnh (sinh năm 1943), ngụ phường Xóm Chiếu (TPHCM). Mẹ có 2 người con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới làm nhiệm vụ quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trò chuyện cùng m ẹ Việt Nam a nh hùng Lê Thị Hạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thắp nén nhang tri ân các liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ Lê Thị Hạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu thăm, tặng quà m ẹ Việt Nam a nh hùng Lê Thị Hạnh. Ảnh: Việt Dũng

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; chúc mẹ Lê Thị Hạnh dồi dào sức khỏe, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu; luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tiếp đó, đoàn đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (sinh năm 1940), ngụ phường Khánh Hội (TPHCM). Mẹ có chồng là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và con là liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ cũng là thương binh hạng 4/4, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đến thăm m ẹ Việt Nam a nh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí ấm áp tại nhà mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài, đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đoàn thắp nhang tri ân các liệt sĩ, nghe mẹ chia sẻ về những năm tháng tham gia kháng chiến.

Trao quà đến mẹ, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn, gửi lời chúc mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng m ẹ Việt Nam a nh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng tiêu biểu tại xã Bình Chánh và xã Tân Nhựt (TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Thiều Thị Xuyến

Theo đó, đoàn đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Cảnh (sinh năm 1932, xã Bình Chánh), Phan Thị Tám (1934, xã Tân Nhựt), Thiều Thị Xuyến (1921, xã Tân Nhựt).

Thăm hỏi các Mẹ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, mong các Mẹ luôn khỏe mạnh, minh mẫn, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Cùng ngày, Đảng ủy phường An Lạc (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 2-9), nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025). Đợt này, Đảng bộ phường An Lạc có 61 đảng viên vinh dự được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Lãnh đạo phường An Lạc trao tặng Huy hiệu Đảng Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc Lê Trương Hải Hiếu ôn lại truyền thống cách mạng và khẳng định, Huy hiệu Đảng là một mốc son trong cuộc đời cách mạng của đảng viên, là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với công lao, trí tuệ, tâm huyết của các đồng chí đảng viên. Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu trao tặng Huy hiệu Đảng Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, góp phần xây dựng phường An Lạc ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đảng ủy xã Bình Chánh trao tặng Huy hiệu Đảng đến 12 đảng viên cao tuổi Đảng Cùng ngày, Đảng ủy xã Bình Chánh (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 2-9) đến 12 đảng viên cao tuổi Đảng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Chánh Nguyễn Thành Lợi bày tỏ mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

