Lãnh đạo TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tiền khởi nghĩa

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chiều 28-8, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tiền khởi nghĩa, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng (sinh năm 1935, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM), Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đương (sinh năm 1935, ngụ phường Hòa Bình, TPHCM), cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Chí Lợi (sinh năm 1929, ngụ phường Diên Hồng, TPHCM).

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đến thăm đồng chí Nguyễn Chí Lợi

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng và cán bộ tiền khởi nghĩa sống vui, sống khỏe; luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

CẨM TUYẾT