Lãnh đạo Triều Tiên giám sát thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao

Ngày 29-3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát một vụ thử nghiệm trên mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen) giám sát cuộc thử nghiệm.

KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã giám sát cuộc thử nghiệm động cơ mới được nâng cấp làm bằng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy tối đa đạt 2.500 kilonewton (kN) nhưng không tiết lộ thời gian, địa điểm cụ thể của cuộc thử nghiệm này.

Đây là vụ thử động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuộc thử nghiệm gần nhất vào tháng 9 năm ngoái, thời điểm lực đẩy tối đa của động cơ đạt 1.971 kN. Động cơ này có khả năng được dùng cho tên lửa hành trình liên lục địa Hwasong-20 đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Kim Jong-un đánh giá cuộc thử nghiệm có “ý nghĩa to lớn” trong việc đưa năng lực quân sự chiến lược của Triều Tiên lên mức cao nhất, đồng thời khẳng định kết quả này hoàn toàn phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu quân sự về hiện đại hóa các lực lượng chiến lược.

Ngoài ra, KCNA đưa tin ông Kim Jong-un cũng đã kiểm tra một cuộc thử nghiệm riêng biệt nhằm đánh giá hiệu suất của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới; thăm một căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên...

